"Ахмат" лишился главного тренера после поражения в стыковом матче

Сергей Ташуев ушел с поста главного тренера "Ахмата". Готовить команду к ответному матчу будет Федор Щербаченко. Ташуев возглавил клуб в сентябре 2024 года.

Российский специалист Сергей Ташуев покинул должность главного тренера грозненского "Ахмата", сообщает пресс-служба футбольного клуба из Чеченской Республики.

Решение об отставке наставник принял после проигрыша "Ахмата" от "Урала" из Екатеринбурга в первом стыковом матче за право играть в новом сезоне в Премьер-лиге.

Готовить футболистов к ответной встрече будет тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко.

Ташуев стал тренером грозненцев в сентябре 2024 года. До этого он уже руководил клубом из Чечни, который в сезоне 2022-2023 показал свой лучший результат – пятое место в РПЛ.

"Ахмат" проиграл первый переходной матч со счетом 1:2. Ответная игра пройдет в Грозном 31 мая.