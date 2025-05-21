"Ахмат" уступил "Уралу" в первом переходном матче

"Урал" переиграл "Ахмат" в первом стыковом матче, прошедшем в Екатеринбурге. Ответный матч пройдет в Грозном в ближайшую субботу.

В Екатеринбурге только что завершился первый переходный матч за право играть в РПЛ в сезоне 2025/26 между "Уралом" и "Ахматом".

Победу со счетом 2:1 одержали хозяева.

Счет на 21-й минуте открыл полузащитник "Ахмата" Георгий Мелкадзе. На 50-й минуте нападающий "Урала" Мартин Секулич восстановил равновесие в счете, реализовав пенальти, а на 59-й минуте он же вывел хозяев вперед.

Ответная встреча пройдет в Грозном 31 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.