С 2026 года авиасообщение в Лачинском международном аэропорту может стать регулярным

Лачинский международный аэропорт может начать принимать регулярные рейсы с 2026 года. Такую возможность связывают с принятым Милли Меджлис бюджетом на 2026 год.
Почти $3,5 млн из бюджета получит ЗАО "Азербайджанские авиалинии" на покрытие затрат на полеты в Нахчыванскую Автономную Республику. Также в расходы включено субсидирование полетов в Физули и Лачин. В связи с этим, Лачинский международный аэропорт сможет выстроить график регулярных полетов.
Напомним, что 28 мая 2025 года прошла церемония запуска нового аэропорта Лачин. Участие в ней приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Аэропорт Лачин - третья воздушная гавань, построенная в Карабахе. Новый аэропорт возведен в соответствии со всеми международными стандартами. Его построили за 4 года.
Власти Азербайджана ранее заявляли о возможном строительстве четвертого аэропорта в Карабахе. Речь идет об авиагавани в Ходжалы.