С 2026 года авиасообщение в Лачинском международном аэропорту может стать регулярным

Регулярные авиарейсы в Лачинском международном аэропорту могут запустить с 2026 года, что следует из проекта бюджета Азербайджана на 2026 год.

Лачинский международный аэропорт может начать принимать регулярные рейсы с 2026 года. Такую возможность связывают с принятым Милли Меджлис бюджетом на 2026 год.

Почти $3,5 млн из бюджета получит ЗАО "Азербайджанские авиалинии" на покрытие затрат на полеты в Нахчыванскую Автономную Республику. Также в расходы включено субсидирование полетов в Физули и Лачин. В связи с этим, Лачинский международный аэропорт сможет выстроить график регулярных полетов.

Напомним, что 28 мая 2025 года прошла церемония запуска нового аэропорта Лачин. Участие в ней приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Аэропорт Лачин - третья воздушная гавань, построенная в Карабахе. Новый аэропорт возведен в соответствии со всеми международными стандартами. Его построили за 4 года.

Власти Азербайджана ранее заявляли о возможном строительстве четвертого аэропорта в Карабахе. Речь идет об авиагавани в Ходжалы.