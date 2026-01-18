Рубио обсудил Иран с главой МИД Саудовской Аравии

Глава Госдепартамента США Марко Рубио обсудил текущую ситуацию в Иране с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом.
Состоялись переговоры госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана Аль Сауда, сообщение о них распространила пресс-служба Госдепартамента.
В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что темой беседы стало положение дел в Иране.
"Они (Марко Рубио и Фейсал бен Фархан Аль Сауд) договорились работать в тесном контакте по вопросам дальнейшего развития событий в регионе"
– Госдеп
Кроме того, дипломаты поговорили о дальнейших совместных мерах по упрочению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.
Напомним, что 15 января Фейсал бен Фархан Аль Сауд провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.