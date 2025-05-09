Рубио: немедленное прекращение огня на Украине – приоритет США

Окончание боевых действий на Украине, причем незамедлительное, является приоритетом Вашингтона в украинском урегулировании, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

США считают своим приоритетом в урегулировании ситуации на Украине безотлагательное прекращение огня и прекращение боевых действий, заявил глава Госдепартамента Марко Рубио проводя телефонный разговор с главой британского МИД Дэвидом Лэмми. О подробностях беседы рассказали в Госдепе.

"Госсекретарь подтвердил позицию США в отношении войны между Россией и Украиной: нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня"

– пресс-служба Госдепартамента

Еще одной темой, поднятой министрами, стало положение дел между Индией и Пакистаном. Дипломаты выразили мнение, что участникам конфликта надо и дальше придерживаться режима прекращения огня и продолжать диалог. Рубио особо отметил, что США поддерживают прямой диалог между Индией и Пакистаном. Он призвал стороны наращивать усилия по активизации коммуникации.