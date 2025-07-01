Вестник Кавказа

Рубио допустил дальнейшее ослабление санкций в отношении Дамаска

Рубио допустил дальнейшее ослабление санкций в отношении Дамаска
© Фото: соцсети Марко Рубио
Марко Рубио допускает дальнейшее ослабление санкционного режима в отношении Сирии.

Госсекретарь США Марко Рубио рассматривает вариант ослабления санкций в отношении Сирии, информирует пресс-служба Госдепартамента. 

"Госсекретарь подтвердил, что он рассмотрит дальнейшие шаги по пересмотру принятых на уровне США и ООН решений по внесению [тех или иных лиц] в списки террористов, связанных с Сирией"

– заявление Госдепартамента

Рубио также отметил, что Вашингтон не планирует снимать рестрикции с экс-президента Сирии Башара Асада и его окружения. 

Напомним, что США и Евросоюз начали снимать санкции с Сирии на фоне смены власти в арабской республике в декабре 2024 года. Например, ЕС снял все экономические санкции против Дамаска в конце мая.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
880 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.