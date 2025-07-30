Рубио допустил банковские санкции в отношении России

Марко Рубио заявил, что США рассматривают возможность введения банковских санкций против РФ. При этом он добавил, что Вашингтон хочет избежать этого.

Американский госсекретарь Марко Рубио высказался по поводу введения Вашингтоном банковских ограничений в отношении России.

Он подчеркнул, что Штаты рассматривают данную возможность. По его словам, у американского президента Дональда Трампа есть множество вариантов.

Рубио заявил, что глава государства обладает возможностью ввести вторичные ограничения на продажу российской нефти, что является огромной частью доходов.

"Есть также возможность ввести санкции против банковского сектора, секторальные банковские санкции, которые тоже были бы очень мощными"

- Марко Рубио

При этом руководитель Госдепа добавил, что США хотят избежать введения санкций.