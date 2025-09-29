Россию на G20 представит Максим Орешкин

Интересы России на грядущем южно-африканском саммите G20 будет озвучивать Максим Орешкин в сопровождении Дениса Агафонова, Светланы Лукаш, Александра Панкина и Ивана Чебескова.

Россия определила состав делегации на саммит G20 в Йоханнесбурге (ЮАР) – соответствующее распоряжение было подписано российским лидером Владимиром Путиным. Как сказано в официальной бумаге, главой делегации будет заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин.

Кроме того, в российской команде задействованы два замминистра – замглавы Министерства иностранных дел Александр Панкин и замглавы Министерства финансов Иван Чебесков, – начальник Экспертного управления президента Денис Агафонов и его заместитель Светлана Лукаш.

"Направить в Йоханнесбург (Южно-Африканская Республика) в период с 20 по 24 ноября 2025 года делегацию Российской Федерации для участия в работе саммита "Группы двадцати"

– распоряжение Владимира Путина

Саммит G20 в ЮАР стартует через две недели и продлится с 20 по 24 ноября.

Напомним, ранее пресс-спикер российского лидера Дмитрий Песков рассказал о неучастии Владимира Путина в саммите G20 в Йоханнесбурге – тогда он подчеркнул, что Москва тщательно готовится к событию и обязательно будет участвовать в нем на достойном уровне.