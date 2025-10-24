Несмотря на многочисленные санкции, российский рубль показал устойчивость к различным экономическим катаклизмам и стал самой успешной валютой этого года, укрепившись в доллару.

Российский рубль на протяжении текущего 2025 года укрепился к доллару, став самой успешной валютой, заявил в своем обращении по итогам переговоров России и США спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Рубль в том числе укрепился на 40% по отношению к доллару в этом году и стал самой успешной валютой этого года"

- Кирилл Дмитриев

Экономику страны не смогли сломить ни санкции США, ни санкции Евросоюза - любые попытки давления на Россию не имеют смысла, сказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), комментируя переговоры с представителями США.

Именно эту позицию президента России Владимира Путина российская делегация третий день доносит до руководства США, сообщил спецпредставитель президента РФ.

"Третий день ведем переговоры с представителями администрации США. Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды, любые попытки давления на Россию просто бессмысленны"

- Кирилл Дмитриев

Говоря о причинах санкционного давления на страну, которое начал американский лидер Дональд Трамп – несговорчивости его российского коллеги в мирном решении российско-украинского конфликта и прекращении специальной военной операции – спецпредставитель президента РФ заявил, что Россия как никто другой хочет мирного урегулирования ситуации на Украине и доносит это до США.

"Мы настроены на конструктивный диалог. И на четкое донесение позиций России по многим пунктам: да, Россия хочет мирного решения"

- Кирилл Дмитриев

Между тем в США активно обсуждают российскую идею прокладки тоннеля между РФ и Аляской, добавил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия и Аляска могут быть связаны через Берингов пролив подводным тоннелем, проект которого вполне реализуем, рассказал спецпредставитель российского президента, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Тоннель под Беринговым проливом длиной в 70 миль может быть проложен менее чем за восемь лет, а его стоимость не превысит $8 млрд. Его можно будет назвать туннелем Путина-Трампа, добавил глава РФПИ.