Российские туристы вновь потянулись в Турцию

Турпоток из России в Турцию подошел к допандемийным показателям и вырос на 30% в сравнении с прошлым годом.

Путешественники из России снова выбирают Турцию. Турпоток из РФ вырос на 30% за девять месяцев 2023 года в сравнении с показателями прошлого года за такой же период. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Минэкономразвития РФ по итогам визита российской делегации в турецкую столицу. В Анкаре российско-турецкая группа обсуждала вопросы развития туристической сферы.

Отмечается, что за отчетный срок показатели туристического потока практически вернулись к объему допандемийного времени.

"В ходе встречи были подведены итоги высокого туристического сезона 2023 года. За прошедшие три квартала 2023 года рост турпотока из России в Турцию составил 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель в 4,4 млн поездок, объем въездного турпотока в Россию увеличился на 70%. По итогам года Россия и Турция максимально приблизятся к допандемийным объемам взаимных турпоездок"

- Минэкономразвития РФ

В ходе встречи заместитель экономического развития РФ Владимир Ильичев заявил о необходимости сделать взаимные поездки между Турцией и РФ более доступными, так как российские компании отмечают повышенный спрос на турецкое направление у путешественников из РФ.

В ответ заместитель министра культуры и туризма Надир Альпаслан Турции сказал, что власти республики будут продолжать работать в направлении создания максимально удобных условий для туристов из РФ.