Турция остается приоритетом для отдыха россиян

Опубликовано: 21:27, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на заоблачные цены, установившиеся в турецких отелях, россияне все равно стремятся съездить туда на отдых, пусть даже в октябре, сообщают в Ассоциации туроператоров России.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) вывела рейтинг пяти самых востребованных у наших туристов стран, и как ни странно, лидирует в нем снова Турция, говорится в публикации Ассоциации.

Отдохнуть в Аланье и Кемере – наиболее дешевых курортах, но в достаточно дорогих отелях класса 4*-5*, готовы 33% и 21%, а вот более дорогие отели Белека и Антальи их привлекают меньше – туда стремятся 9% и 4,3% соотечественников. А вот отели класса 3* их не интересует вовсе – и это при средней стоимости поездки в восемь ночей в 181 тыс рублей на человека, и это с учетом того, что цены все же упали на 15%.

На втором месте у россиян все же отдых дома – и дешевле, и привычнее, и карты работают, и наш незатейливый сервис вполне устраивает желающих отдохнуть 17% россиян. Цены на отдых у нас упали на 30%, и сейчас восьмидневный тур стоит 55 тыс рублей, что вполне разумно, а в фаворе, конечно же, курорты Кубани.

А вот курорты Египта, ОАЭ и Таиланда подорожали, и ощутимо: занявший третью строчку по популярности Египет "вырос" в цене на 14% и стоит 203 тыс рублей на восемь дней, а попасть туда мечтают 16% россиян. Еще дороже стал отдых в ОАЭ – средний чек на восемь дней сюда для 8% желающих составит 254 тыс рублей, что на 31% дороже, чем в сентябре.

Замыкает пятерку лидеров Таиланд – он выбил из сентябрьского рейтинга Абхазию, в которой заметно похолодало, сюда готовы слетать 7% россиян, заплатив за 10 ночей "всего" 183 тыс рублей – на 12,3% больше, чем месяц назад.