Инфляция "провалила" туристический сезон в Турции

Опубликовано: 12:14, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вопреки ожиданиям, спрос на курорты Турции в этом году не был успешным – его обрушили цены на размещение, заявил вице-президент группы отелей Accor.

Нынешний туристический сезон в Турции не был успешным, причиной этого стали высокие цены на гостиницы, вызванные галопирующей инфляцией, обрушившейся на страну после февральских землетрясений, заявил на полях выставки İstanbul Turizm Fuarı вице-президент группы отелей Accor и гендиректор отеля Swissotel Bosphorus в Стамбуле Угур Талайхан.

На турбизнесе в стране сказалось и резкое уменьшение числа россиян, которые не только стали меньше тратить на отдых, но и предпочли дорогим турецким отелям более дешевые в Египте и ОАЭ, отметил бизнесмен, пишет РИА Новости.

"Этот туристический сезон еще не кончился, пока еще тепло. Но в целом пора готовиться к новому сезону. Уроки, полученные в этом году, нужно использовать и не повторять ошибки. Этот сезон не был успешным"

- Угур Талайхан

А цены на отдых в Турции действительно удивляли – так, номер в гостиницах Стамбула в августе в среднем стоил более 158 евро, тогда как перед пандемией в 2019 году он обходился в 105 евро. Цена на размещение в курортной Анталье вообще выросла в два раза – до 191 евро в сравнении в 96 евро в 2019 году.

Конечно, такие цены не замедлили сказаться на заполненности отелей - в Стамбуле первые восемь месяцев текущего 2023 года она составила 63%, а в Анталье – 56%, сообщили в Ассоциации отельеров Турции (TÜROB).