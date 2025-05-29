Российская делегация вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

Российские переговорщики направляются в Стамбул. В понедельник должна состояться вторая встреча РФ и Украины.

Делегация РФ во второй половине дня 1 июня вылетела в Турцию, где завтра планируется второй раунд переговоров по украинскому урегулированию, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

"Переговорная команда вылетела в Стамбул"

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Ранее стало известно, что вторая российско-украинская встреча в Стамбуле может пройти во дворце Чираган.

В Стамбуле стороны обсудят проекты меморандумов по преодолению кризиса.