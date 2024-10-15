Российская альпинистка неделю ждет помощи киргизских спасателей

Альпинистка из России Наталья Наговицына сломала ногу, пытаясь одолеть киргизский пик Победы на Тянь-Шане, однако при восхождении сломала ногу и уже неделю ждет помощи спасателей на высоте 7 тысяч метров.

Восхождение на пик Победы, высшую точку (7439 м) хребта Какшаал-Тоо в горах Тянь-Шаня в Киргизии, чуть не завершилось трагедией для российской альпинистки Натальи Наговициной – на сложном маршруте она сломала ногу и уже на протяжении недели не может дождаться спасателей, сообщает Telegram-канал Mash.

Беда случилась еще 12 августа, травма приковала женщину на высоте 7 тыс м – почти у вершины, ее напарник оказал альпинистке первую помощь и ушел за подмогой в базовый лагерь, передает РИА Новости.

Альпинистку пытались спустить со склона два иностранца, но не справились с непростой задачей и смогли лишь укутать ее в спальный мешок.

Наталья Наговицына – вдова Сергея Наговицына, погибшего в горах после парализовавшего его внезапного инсульта. Тогда Наталья не бросила супруга и осталась с ним на высоте до самой смерти, дождавшись эвакуации. Спустя год она одолела вершину, установив на ней памятную табличку погибшему мужу.