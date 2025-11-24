Россияне все чаще предпочитают хранить сбережения в наличных – ЦБ РФ

Все чаще граждане России выбирают хранение сбережений дома в наличных. Банковские счета выбирает 41% россиян, сообщили в Центробанке.

Россияне, согласно опросам Банка России, все чаще предпочитают хранить наличные, а не пользоваться услугами банков и класть средства на счета.

"Отвечая на вопрос о предпочитаемых формах хранения сбережений, в ноябре респонденты чаще сообщали, что хранить деньги сейчас лучше в наличной форме (33%; +2 п. п. к октябрю и +5 п. п. в годовом выражении)"

– Центробанк

Уточняется, что на 2% стало меньше респондентов, которые выбирают хранить сбережения на банковских счетах, сейчас их доля составляет 41%.

Ранее регулятор дал прогноз по инфляции на будущий год – ожидается, что она вернется к целевому уровню.