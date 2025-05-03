Россияне в июне отдохнут почти две недели

В следующем месяце россиян ждет несколько дополнительных выходных дней, связанных с праздником. Всего в июне будет 11 нерабочих дней.

Жители России в июне будут отдыхать 11 дней из 30, в начале месяца россиян ждут четырехдневные выходные, связанные с празднованием Дня России.

В первый месяц лета граждане буду работать 19 дней и отдыхать 11 дней. К обычным календарным выходным добавляются два дня - 12 июня, День России, который выпадает на четверг, а также пятница 13 июня, которая стала нерабочей из-за переноса выходного с 8 марта. Таким образом, вторая рабочая неделя июня будет короткой и продлится всего три дня, после которых наступит четыре выходных.

Напомним, других длинных выходных или праздничных дней в летнем сезоне в РФ не ожидается.