Россияне стали отдыхать на Дальнем Востоке и в Арктике

В Минэкономразвития РФ сообщили, что россияне выбирают отдых на Дальнем Востоке и в Арктике. Глава ведомства отметил, что турпоток вырос на 40%.

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о росте популярности отдыха на Дальнем Востоке и в Арктике среди россиян.

Он отметил, что в прошлом году турпоток в эти места увеличился на 40%. Глава ведомства также подчеркнул, что доля Дальнего Востока и арктических регионов в общем числе турпоездок по стране выросла до 8,6%.

Кроме того, Решетников добавил, что сегодня на Дальнем Востоке реализуются меры поддержки по линии национального проекта по туризму и развивается соответствующая инфраструктура.