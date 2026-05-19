Россияне самостоятельно осваивают турецкие курорты

Российские туристы при поездках на отдых в Турцию все чаще отказываются от услуг компаний-туроператоров, самостоятельно планируя свои поездки: как полагают представители туристических фирм, так они экономят в канун традиционного летнего подорожания.

При этом они самостоятельно рассчитывают всю поездку – от бронирования авиабилетов и аренды апартаментов до планирования расходов на транспорт и питание, сообщил владелец сети отелей в турецкой курортной Анталье, член Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB) Ихсан Ташмаз, передает РИА Новости.

"Многие россияне сейчас самостоятельно покупают авиабилеты, бронируют апартаменты или небольшие бутик-отели через онлайн-платформы. Особенно это заметно среди туристов, которые приезжают в Турцию не впервые и уже хорошо знают курорты, инфраструктуру и особенности отдыха"

- Ихсан Ташмаз

Как пояснил отельер, люди хотят больше свободы от пакетных программ, имея возможность самостоятельно распределять свой бюджет. Тем не менее, туристическая отрасль страны от этого не пострадает – в нынешнем году здесь ожидают сохранения высокого потока туристов из России, который может превысить 7 млн человек.

Сейчас средняя стоимость недельного пакетного тура на двоих в отель категории пять звезд с системой all inclusive составляет около 180–300 тысяч рублей в зависимости от курорта, уровня гостиницы и сезона, отметил Ихсан Ташмаз.

