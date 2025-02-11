Россиянам в Грузии запретили покупки дороже 300 евро

Банк Грузии подтвердил ограничения для россиян на покупку товаров дороже 300 евро – они касаются люксовых товаров и связаны с санкциями в отношении России, пояснили в финансовом регуляторе.

Нацбанк Грузии сегодня подтвердил – в стране действуют ограничения на покупки стоимостью больше 300 евро и касаются всех россиян, даже владеющих его картами.

Эти ограничения связаны с обязательством финучреждения по выполнению международных санкций, пояснили в пресс-службе Банка Грузии, передает ТАСС.

"Банк Грузии соблюдал и соблюдает требования санкций, введенных США, Евросоюзом и Соединенным Королевством"

- пресс-служба банка

Впрочем, ограничения для граждан России, являющихся клиентами банка, действуют лишь в люксовых магазинах по всему миру и касаются лишь покупок предметов роскоши стоимостью свыше 300 евро – ювелирных украшений, часов, антиквариата и товаров премиум-класса.

А вот снятие наличных согласно установленным тарифам банк не ограничивает. Открытие счетов в Банке Грузии, как и в других грузинских банках, после прохождения проверки тоже не запрещено.