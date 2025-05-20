Россиян с детьми просят воздержаться от поездок через КПП "Сарп" между Турцией и Грузией

Российские туристы с детьми сталкиваются со сложностями при попытке въехать в Грузию из Турции на автомобиле. В Грузию могут не пустить детей, чье фото в загранпаспорте не является актуальным.

Генеральное консульство России в турецком Трабзоне сообщает о ситуации с российскими туристами на границе Грузии и Турции, желающими пересечь международный пункт пропуска на границе "Сарп".

В дипредставительстве рассказали, что с 15 августа от граждан РФ с детьми поступают многочисленные жалобы – грузинские пограничники в Сарпи отказывают им во въезде. В Грузии проблему связывают с тем, что по фото в загранпаспорте, сделанному несколько лет назад, невозможно идентифицировать личность несовершеннолетнего.

Генконсульство настоятельно рекомендует гражданам РФ с несовершеннолетними детьми во избежание непредвиденных трудностей с документами временно воздержаться от поездок через КПП "Сарп".

Россияне могут оформить детям новый документ для выезда за границу, оформление занимает около двух недель, напомнили в ведомстве.