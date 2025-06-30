Москва ждет от Киева предложений по срокам нового раунда переговоров

В Кремле рассказали о ситуации вокруг нового раунда переговоров с Украиной. Как отметил Дмитрий Песков, Россия ожидает от Украины предложений по этому поводу.

Россия ожидает предложения от Украины по срокам третьего переговорного раунда. Об этом сообщил 14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ну, очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложения по срокам (нового раунда переговоров)"

– представитель Кремля

Он также прокомментировал визит американского спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев. Россия рассчитывает, что он продолжит свои посреднические усилия в украинском урегулировании, добавил Песков.

Напомним, первые за три года прямые переговоры между представителями России и Украины прошли в Стамбуле в середине мая. Второй раунд переговоров прошел там же спустя месяц.