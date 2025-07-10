Мария Захарова назвала основную тему переговоров Лаврова и Рубио

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Марко Рубио на встрече, которая прошла 10 июля в Куала-Лумпуре, обсуждали прежде всего ситуацию с Украиной, рассказала Мария Захарова.

В ходе недавних переговоров глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсуждали в первую очередь вопрос Украины, рассказала официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Конечно, тема ситуации вокруг Украины была приоритетной"

– Мария Захарова

Дипломат также прокомментировала заявление главы Госдепа о неком "новом подходе". По ее словам, тут нет никакой интриги – речь идет о стандартной дипломатической работе.

Напомним, что встреча Лаврова и Рубио прошла 10 июля "на полях" саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре (Малайзия). По ее итогам госсекретарь сообщил, что представители РФ озвучили ряд предложений по ситуации с Украиной, с которыми США еще не были знакомы. В российском министерстве заявили о продолжении "конструктивного и взаимоуважительного диалога".