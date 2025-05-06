Россия запускает инициативу по горному туризму

Россия предложила странам СНГ в нынешнем году сделать упор на развитии горного туризма, отметив: страны Содружества в этой сфере могут конкурировать с европейскими курортами и курортами, поскольку активно и динамично развиваются.

Россия предложила Азербайджану и другим странам СНГ в рамках Совета ежегодно определять ключевую тему, а в 2025 году сосредоточиться на развитии горного туризма, сообщил на заседании Совета по туризму министр экономического развития Максим Решетников.

"Мы предлагаем на будущее ежегодно утверждать тему в туризме, на которой будем фокусировать сотрудничество в течение года. В этом году мы предлагаем сконцентрироваться на развитии горного туризма"

- Максим Решетников

В заседании Совета, прошедшем накануне в Сочи, принимали участие делегации из восьми стран: России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передает Sputnik Азербайджан.

Эту инициативу уже поддержали коммерческие структуры, и уже начался бизнес-диалог с участием руководства ключевых горных курортов СНГ, поведал Решетников, отметив: страны Содружества в горнолыжном туризме вполне могут конкурировать с европейскими курортами и курортами других стран – они активно и динамично развиваются.

Еще одна заслуживающая пристального внимания инициатива, которая была озвучена на заседании - предложение странам СНГ совместно создавать туристические продукты на несколько государств и выходить с ними на рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.