Азербайджанский Шагдаг будет принимать чемпионаты мира по горнолыжному спорту

Азербайджанский туристический центр "Шахдаг" в течение ближайших пяти лет будет принимать этапы Кубков мира и чемпионаты мира по горнолыжному спорту и сноуборду, гласит партнерское соглашение между FIS и Госагентством по туризму Азербайджана.

В ближайшие годы Азербайджан станет ареной для проведения крупнейших соревнований по горнолыжному спорту – партнерское соглашение об этом подписали Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Государственное агентство по туризму Азербайджана.

Согласно документу, начиная с сезона 2025/26 и до конца сезона 2029/30 годов Азербайджан становится премиальным партнером всех чемпионатов мира FIS, а также титульным партнером этапов Кубка мира по могулу, акробатике, ски-кроссу и сноуборд-кроссу и официальным партнером соревнований по двоеборью, передает Sputnik Азербайджан.

Со своей стороны FIS займется продвижением и развитием статуса Азербайджана как мирового направления для зимних видов спорта, при этом ключевой элемент соглашения коснется всех азербайджанских горнолыжных курортов.

У туристического центра "Шахдаг", который раскинулся на высоте более 2300 метров над уровнем моря и оборудован трассами, сертифицированными FIS, уже есть опыт проведения международных соревнований: в январе 2025 года здесь прошел этап Кубка мира по лыжному альпинизму, он стал первым в истории Азербайджана турниром такого уровня и оказал значительное влияние на рост зимнего туризма и спортивной инфраструктуры страны.

Напомним, у горнолыжного курорта есть опыт проведения и крупных массовых мероприятий – так, с 3 по 7 марта здесь прошел Фестиваль горных курортов Евразии, участниками которого стали курорты, входящие в Евразийский Альянс горных курортов, в том числе и знаметитый сочинский горнолыжный курорт Роза Хутор.