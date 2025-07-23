Россия вышла в лидеры по числу туристов в Узбекистане

За шесть месяцев текущего 2025 года Россия вышла в лидеры по числу туристов, посетивших Узбекистан – россияне составили почти четверть турпотока в страну, свидетельствуют данные Национального комитета страны по статистике.

Узбекистан в первом полугодии текущего 2025 года в полтора раза нарастил турпоток в страну по сравнению с тем же периодом минувшего 2024 года, а больше всего путешественников прибыли из России, сообщает Национальный комитет страны по статистике.

Всего за полгода с красотами Узбекистана познакомились 783,7 тыс иностранных граждан – прирост составил 255,1 тыс или 48,3%, а лидерами по числу посещений стали россияне - 166,6 тыс человек. Второе место за Туркменистаном - 123 тыс туристов, а замыкает. тройку лидеров Казахстан - 77,7 тыс путешественников, передает "Интерфакс".

В минувшем 2024 году Россия была лишь четвертой в рейтинге визитеров в Узбекистан после Казахстана, Таджикистана и Киргизии, напомнили в Нацстате страны.