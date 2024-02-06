Россия вошла в тройку главных экспортетов газа в Турцию

Россия по итогам 2023 года вошла в топ-3 главных газовых поставщиков Турции. За год в Турцию поступило почти 630 тыс т российского газа - на $348 млн.

Россия вошла в тройку основных экспортеров газа в Турцию, опередив Казахстан.

Россия за год поставила в Турцию 629 тыс т газа - это втрое больше, чем в 2022 году, экспорт превысил $348 млн. Более крупными поставщиками Турции остаются Алжир - 1,8 млн т, и США - 1,1 млн т.

Россия вытеснила из тройки Казахстан, который за прошлый год направил в Турцию 265 тыс т. Замыкает топ-5 газовых экспортеров Нигерия - почти 105,5 тыс т. Всего газ в Турцию поступает в разном объеме из двух десятков стран.