Российский военно-промышленный комплекс, несмотря на давление и непрекращающиеся антироссийские санкции Запада, представил на Дубайском авиасалоне Dubai Airshow 2025 свой новейший истребитель пятого поколения.

Руководство российского военно-промышленного комплекса (ВПК) России планирует провести переговоры с представителями ряда стран в ходе открывшегося сегодня в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) Дубайского авиасалона (Dubai Airshow 2025) о продаже новейших российских истребителей пятого поколения Су-57.

Это - часть политики Pоссии по укреплению военно-технического сотрудничества с различными странами. Активное участие Pоссии в Дубайском авиасалоне может открыть путь к новым контрактам и усилить влияние страны на мировом рынке вооружений, уверены эксперты, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Характеристики нового российского истребителя впечатляют: он отличается сверхбольшой дальностью полета, высокой мобильностью и малозаметностью, а современные системы авионики превосходят любые аналогичные боевые самолеты четвертого поколения по эффективности радиоэлектронной борьбы на суше и на море.

Новинка представлена в экспозиции российского ВПК на выставке боевой техники, увидеть ее в действии смогут участники авиашоу.

Напомним, ранее Москва предлагала Нью-Дели приобрести эти истребители с полной передачей технологий их производства.