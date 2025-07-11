Вестник Кавказа

Россия поможет Абхазии со строительством медицинского кластера

IV фестиваль абхазской культуры Апсны в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Александр Новак заявил, что Россия поможет Абхазии в строительстве медицинского кластера. Здание возводится в рамках программы содействия развитию республики.

Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия поможет Абхазии с инвестициями возведения современного медицинского кластера в республике.

"Со стороны России будет помощь оказана для того, чтобы инвестиции были обеспечены. Потому что это действительно очень современное учреждение здравоохранения"

- Александр Новак

Стоит отметить, что детская больница строится на территории республиканской в рамках программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2022-2025 годы.

Новак прибыл в республику для участия в XX-м заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией.

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