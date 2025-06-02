Российские медики помогут коллегам в Абхазии

Россия готова обеспечить абхазские учреждения здравоохранения своими специалистами в высокий курортный сезон, поскольку с ростом числа отдыхающих на медиков страны кратно возрастает нагрузка.

Российские медицинские работники с удовольствием помогут абхазским коллегам в высокий курортный сезон, когда нагрузка на медицинские учреждения страны резко возрастает пропорционально числу отдыхающих, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Президент России Владимир Путин подписал отдельное распоряжение, позволяющее Минздраву России отправлять врачей в сезон сюда на временной основе"

- Сергей Кириенко

В стране уже начали работу семь российских узконаправленных специалистов реаниматологи, детские врачи, травматологи, то есть те, чья работа связана с наиболее характерными травмами и заболеваниями в летний период, отметил он, передает Sputnik Абхазия.

В случае необходимости число российских медиков в Абхазии вырастет, заверил Кириенко, с юмором отметив: некоторые из них даже не хотят уезжать из Абхазии.

Впрочем, Сергей Кириенко сам признался, что каждый раз ему самому не хочется уезжать отсюда, глядя на красоту абхазской земли.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия выделила Абхазии около 100 млн рублей на покупку ангиографа – современного высокотехнологичного аппарата, позволяющего при помощи рентгеновского излучения проводить исследование сосудов и полостей сердца у пациентов, аппарат уже закуплен, сейчас под него идет строительство специального помещения, которое ведется на территории Республиканской больницы в Сухуме.