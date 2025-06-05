Россия не обращалась к Ирану по вопросу вывоза ядерного топлива

В Иране заявили, что Россия пока официально не заявляла о возможности вывоза избыточного ядерного топлива. Ранее в Москве выразили готовность оказать содействие по этому вопросу.

Член комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Феда Хосейн Малеки заявил, что Россия официально не обращалась по вопросу вывоза топлива избыточного ядерного топлива.

Он подчеркнул, что все избыточное ядерное топливо, которое есть в Иране, по-прежнему хранится на территории страны. Депутат добавил, что у Тегерана нет желания передавать его за границу.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что Москва готова оказать содействие для достижения между Тегераном и Вашингтоном соглашения по ядерной программе, в том числе по вывозу избыточного ядерного топлива.