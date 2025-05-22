Россия нацелена на полную реставрацию отношений с США

Россия намерена продолжать "ремонт" отношений с Соединенными Штатами. Такое заявление сделал 1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя в интервью корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину слова американского президента Дональда Трампа о том, что Москве не стоит играть с огнем, он подчеркнул, что в Кремле внимательно следят за высказываниями главы Белого дома.
"И, конечно же, и мы должны, и мы очень внимательно отслеживаем каждое его слово, каждое ударение"
– Дмитрий Песков
При этом он указал на то, что реакция высказывания президента США должна быть спокойной.
"Реагировать мы должны спокойно, для нас превыше всего наши национальные интересы... И в этих интересах - продолжать "ремонт" наших двусторонних российско-американских отношений"
– представитель Кремля
В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков оценил сегодня вероятность встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.
Он отметил, что личным переговорам двух лидеров должна предшествовать тщательная подготовка.
"Идеи витают в воздухе, понятно, но - когда будут какие-то результаты, которые могли бы быть обсуждены на президентском уровне. То есть должна быть тщательная подготовка к этой встрече"
– Юрий Ушаков
Он уточнил, что личная встреча президентов - масштабное событие, которое должно привести к серьезным результатам.
"Но, опять-таки, эти результаты должны готовиться кем-то, а именно командами соответствующими Белого дома и Кремля"
– помощник главы государства
В то же время он допустил, что встреча глав государств может не состояться в этом году.
"Но гадать можно. Можно гадать, что в этом году, к примеру. Но не факт, конечно"
– помощник российского лидера
Помимо этого, он рассказал о пользе телефонных разговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам Ушакова, они уже дают определенные результаты.
"Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны"
– Юрий Ушаков
Напомним, последний на данный момент телефонный разговор лидеров РФ и США состоялся 19 мая.