Вестник Кавказа

Россия и Турция обсудят сотрудничество на полях ПМЭФ

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Турция проведут бизнес-диалог на полях ПМЭФ. Инициатива проведения мероприятия принадлежит Ассоциации российских и турецких предпринимателей.

На площадке Петербургского международного экономического форума состоится бизнес-диалог России и Турции, сообщает пресс-служба "Росконгресса".

Как отметил советник президента страны Антон Кобяков, Москва и Анкара на протяжении многих лет развивают масштабное экономическое сотрудничество.

Он заявил, что бизнес-диалог на ПМЭФ станет важным шагом к расширению партнерства в различных основных отраслях.

"Для представителей бизнеса обеих стран это возможность выстраивать прямые связи, обмениваться опытом и совместно искать новые направления роста"

- Антон Кобяков

Подчеркивается, что инициатива проведения мероприятия принадлежит Ассоциации российских и турецких предпринимателей.

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