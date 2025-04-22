Россия и Турция обсудят сотрудничество на полях ПМЭФ

Россия и Турция проведут бизнес-диалог на полях ПМЭФ. Инициатива проведения мероприятия принадлежит Ассоциации российских и турецких предпринимателей.
На площадке Петербургского международного экономического форума состоится бизнес-диалог России и Турции, сообщает пресс-служба "Росконгресса".
Как отметил советник президента страны Антон Кобяков, Москва и Анкара на протяжении многих лет развивают масштабное экономическое сотрудничество.
Он заявил, что бизнес-диалог на ПМЭФ станет важным шагом к расширению партнерства в различных основных отраслях.
"Для представителей бизнеса обеих стран это возможность выстраивать прямые связи, обмениваться опытом и совместно искать новые направления роста"
- Антон Кобяков
Подчеркивается, что инициатива проведения мероприятия принадлежит Ассоциации российских и турецких предпринимателей.