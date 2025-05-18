Россия и США будут отличными экономическими партнерами – Дмитриев

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев высказался в связи с телефонным разговором Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся сегодня вечером.

Перед Москвой и Вашингтоном открываются прекрасные перспективы сотрудничества в экономике, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, Россия и США могут быть и станут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Дмитриев отметил также, что такое развитие событий принесет пользу РФ, Америке и всему миру.

Ранее сегодня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Он продолжался на протяжении более чем двух часов. Российский лидер оценил его как очень откровенный, содержательный и полезный. А глава американского государства выразил мнение, что беседа прошла очень хорошо.