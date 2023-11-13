Россия и Саудовская Аравия обсудили ситуацию в Газе

Михаил Богданов пообщался сегодня с послом Саудовской Аравии. В ходе прошедшей в Москве встречи обсуждался конфликт между Израилем и ХАМАС.

В среду, 21 ноября, в Москве прошла встреча спецпредставителя президента РФ, замглавы МИД с послом Саудовской Аравии. Об этом сказано на сайте российского ведомства.

Центральной темой беседы Михаила Богданова и Фейсала бен Фархана Аль Сауда стали вопросы, связанные с палестино-израильским конфликтом и ситуацией вокруг сектора Газа.

Помимо этого, стороны поговорили о перспективах расширения сотрудничества между Москвой и Эр-Риядом и о графике двусторонних контактов.