Израиль и ХАМАС договорились о перемирии на четыре дня

Боевые действия в секторе Газа стихнут на четыре дня - ХАМАС и Израиль договорились о временном перемирии. Также стороны согласились обменять заложников на заключенных.

Перемирие на четыре дня между Израилем и сектором Газа может стартовать уже 23 ноября. Также принято решение по обмену заложниками.

"После многодневных трудных переговоров мы объявляем <...>, что мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта"

– ХАМАС

Палестинское движение освободит 50 человек в обмен на 150. С обеих сторон будут освобождены женщины и дети в возрасте до 19 лет.

Также во все районы анклава будет произведена доставка топлива, медицинской и гуманитарной помощи, речь идет о сотнях автомобилей с грузами.

В течение четырех дней в анклаве будет обеспечено свободное передвижение людей с севера на юг.

"Израильское правительство намерено вернуть всех заложников домой. Сегодня вечером правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым по меньшей мере 50 похищенных - женщин и детей - будут освобождены за четыре дня, в течение которых в боевых действиях наступит затишье. Освобождение еще 10 похищенных даст еще один день затишья"

– канцелярия премьер-министра Израиля

Израильское руководство уточнило, что после окончания перемирия боевые действия в Газе продолжатся.