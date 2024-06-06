Россия готова открыть прямые рейсы еще в четыре страны мира

В этом году могут быть запущены прямые рейсы еще в четыре страны, о таких планах рассказал замглавы Минтранса РФ Владимир Потешкин на туристическом форуме "Путешествуй!".
Он отметил, что сегодня у России налажены взаимоотношения со многими странами.
"На сегодняшний день в парке российских перевозчиков эксплуатируется 1124 воздушных судна, 19 авиакомпаний РФ выполняют полеты в 25 государств иностранных. Соответственно, 54 перевозчика из 30 стран мира выполняют полеты к нам"
– замминистра
С начала года прямая авиаперевозка открылась по ряду направлений - Тунис, Вьетнам, Катар, Бахрейн, Иордания. В ближайшие месяцы самолеты могут полететь по новым международным направлениям.
"В перспективе рассчитываем в текущем году также открыть Саудовскую Аравию, Индонезию, Кувейт, Танзанию"
Потешкин