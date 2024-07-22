Россия и Ирак готовы организовать встречу Эрдогана и Асада

СМИ заявили о высокой вероятности встречи президентов Турции и Сирии. Обсуждается место и условия. Переговоры могут пройти в Ираке, России или на границе двух стран.

Турецкое издание Hurriyet сообщило о высокой вероятности переговоров президентов Турции и Сирии Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.

В газете отметили, что в настоящее время обсуждаются место проведения переговоров и условия, никто не говорит о том, что встреча не состоится.

В издании также заявили, что переговоры Эрдогана и Асада могут пройти в Москве, Багдаде и на границе Турции и Сирии. Там же добавили, что Россия и Ирак проявляют инициативу.

В газете подчеркнули, что последние контакты представителей Турции, России и Сирии показывают, что «на дипломатической кухне что-то готовится».

Напомним, портал Turkiye писала о недавних встречах представителей спецслужб Анкары и Дамаска по вопросам нормализации двусторонних отношений.

Там же уточнили, что сейчас ведутся переговоры по проведению встречи турецкого и сирийского лидеров на КПП «Кесаб» на границе двух государств.