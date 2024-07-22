Безработные начали получать новые профессии в Северной Осетии

Безработные жители Северной Осетии начали обучаться новым профессиям. В республике появятся новые экскурсоводы, воспитатели, психологи и дизайнеры.

Власти Северной Осетии, продолжая решать задачу по сокращению безработицы, обеспечат обучение почти 200 жителей республики – они получат новые и, самое главное, востребованные профессии, причем уже до конца текущего года. Подробности рассказал глава регионального комитета по занятости Чермен Цахилов.

Почти 80 человек уже приступили к обучению по таким направлениям, как экскурсовод-гид и воспитатель, графический дизайнер и психолог-консультант. Начали учиться и будущие специалисты по закупкам, тренеры и специалисты по созданию контента. Эти профессии отличаются высоким спросом на рынке труда как в регионе, так и за его пределами.

"В настоящее время 191 безработный житель республики подал заявление на обучение востребованным сейчас профессиям… Эта мера поддержки безработных способствует снижению напряженности на рынке труда в регионе"

– Цахилов