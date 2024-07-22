Инспекторы освободили туристов из Карадахской теснины

Инспекторы Минприроды Дагестана помогли застрявшим в пещере туристам. В ответ они поблагодарили своих спасителей и признались, что боялись надолго остаться заблокированными в Карадахской теснине.

Инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан продемонстрировали свою профессиональную подготовку и готовность к оперативным действиям, спасая туристов, оказавшихся в Карадахской теснине.

Благодаря внимательности инспекторы заметили, что группа туристов не вернулась вовремя. Оказавшись заблокированными в пещере туристы оказались в затруднительном положении. Эксперты Минприроды оперативно приняли решение отправиться на поиски и спасти их из ловушки.

«В связи с пасмурной погодой и ожидающимся дождём туристы были предупреждены об опасности посещения природного объекта, однако на свой страх и риск решили пройти в глубь теснины, где и оказались заблокированы в результате резкого подъёма воды»

– пресс-служба министерства

После успешного спасения туристы выразили благодарность инспекторам Минприроды за оперативность. Они отметили, что пережили немало тревожных минут во время пребывания в пещере.