Из каких стран нельзя вывозить ракушки и кораллы?

Отдых на море может омрачиться штрафом, если взять с пляжа в качестве сувенира кусочек коралла или ракушку. В каких странах действует запрет на вывоз гальки, кораллов, ракушек и песка?

Пляжный отдых считается одним из самых привлекательных, часто туристы берут на память о море сувениры с пляжа - это может быть красивая ракушка, галька, коралл или даже горсть песка. В ряде стран такие «сувениры» запрещены, а туристам грозят немалые штрафы.

Откуда нельзя вывозить кораллы

Вывоз кораллов запрещен во множестве стран. Запрет действует в Египте, Таиланде, Вьетнаме, Шри-Ланке, Малайзии, на Кубе, Мальдивах, Сейшелах. Если вам непременно хочется привезти домой коралл, то можно приобрести обработанный кусок в сувенирной лавке, а вот коралловые обломки, найденные на берегу или в море, брать домой нельзя.

Запрет на вывоз ракушек

Собирать ракушки также можно далеко не на всяком пляже. Так, брать ракушки запрещается с пляжей Египта, Иордании, Таиланда, Вьетнам и Шри-Ланки.

Также проблемы могут возникнуть на таможне Турции - на усмотрение сотрудника аэропорта сувениры с пляжа, будь то камушки, ракушки, кораллы или окаменелости, могут быть запрещены к вывозу как природное достояние.

Песок на пляжах и штрафы

В Италии туристам нельзя брать с пляжей ни песок, ни камни. На Сардинии нарушителям грозят штрафы от 500 до 3000 евро.

«Любая перевозка с песчаных пляжей песка, гальки или кварцевых камней, даже в минимальном количестве, запрещены законом»

– МИД Италии

На итальянском пляже Стинтино - уникальном белоснежном пляже - запрещено даже расстилать на песке или камнях полотенце. За ткань цепляется драгоценный песок, и туристы, сами не ведая, расхищают природную достопримечательность.

Также песок нельзя вывозить с черных пляжей на Гавайях, таких как Папаколеа и Пуналуу. За нарушение запрета придется платить $100.

Кроме того, нельзя брать песок с ряда пляжей Мальты, Австралии, Багамских островов, а также из Таиланда - там все природные ресурсы принадлежат королю.

Запретная галька

Нельзя брать на память гальку с пляже Греции и Великобритании, запрет действует в некоторых регионах, например на острове Скиатос и в Уэльсе, где камни - естественная защита береговой линии.

Штраф может составить до 1000 евро.