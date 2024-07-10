Из каких стран нельзя вывозить ракушки и кораллы?

Пляжный отдых считается одним из самых привлекательных, часто туристы берут на память о море сувениры с пляжа - это может быть красивая ракушка, галька, коралл или даже горсть песка. В ряде стран такие «сувениры» запрещены, а туристам грозят немалые штрафы.
Откуда нельзя вывозить кораллы
Вывоз кораллов запрещен во множестве стран. Запрет действует в Египте, Таиланде, Вьетнаме, Шри-Ланке, Малайзии, на Кубе, Мальдивах, Сейшелах. Если вам непременно хочется привезти домой коралл, то можно приобрести обработанный кусок в сувенирной лавке, а вот коралловые обломки, найденные на берегу или в море, брать домой нельзя.
Запрет на вывоз ракушек
Собирать ракушки также можно далеко не на всяком пляже. Так, брать ракушки запрещается с пляжей Египта, Иордании, Таиланда, Вьетнам и Шри-Ланки.
Также проблемы могут возникнуть на таможне Турции - на усмотрение сотрудника аэропорта сувениры с пляжа, будь то камушки, ракушки, кораллы или окаменелости, могут быть запрещены к вывозу как природное достояние.
Песок на пляжах и штрафы
В Италии туристам нельзя брать с пляжей ни песок, ни камни. На Сардинии нарушителям грозят штрафы от 500 до 3000 евро.
«Любая перевозка с песчаных пляжей песка, гальки или кварцевых камней, даже в минимальном количестве, запрещены законом»
– МИД Италии
На итальянском пляже Стинтино - уникальном белоснежном пляже - запрещено даже расстилать на песке или камнях полотенце. За ткань цепляется драгоценный песок, и туристы, сами не ведая, расхищают природную достопримечательность.
Также песок нельзя вывозить с черных пляжей на Гавайях, таких как Папаколеа и Пуналуу. За нарушение запрета придется платить $100.
Кроме того, нельзя брать песок с ряда пляжей Мальты, Австралии, Багамских островов, а также из Таиланда - там все природные ресурсы принадлежат королю.
Запретная галька
Нельзя брать на память гальку с пляже Греции и Великобритании, запрет действует в некоторых регионах, например на острове Скиатос и в Уэльсе, где камни - естественная защита береговой линии.
Штраф может составить до 1000 евро.