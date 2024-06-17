Что привезти с собой из Армении и что нельзя вывозить из страны?

Уезжая из Армении, туристы покупают на память резные нарды, шахматы, кукол, декоративные изделия из дерева и камня, ковры и керамику. Но все это можно найти и за пределами республики. Расскажем о том, что редко можно купить или попробовать за пределами Армении.

Варенье

В Армении, богатой фруктами, обожают варенья и джемы. Их варят практически из всего, что растет на деревьях. Кроме абрикоса, персика, кизила, вишни, армяне варят инжир, белую черешню, айву, грецкие орехи. В Армении мало крупных предприятий, занимающихся изготовлением варенья, а то, что представлено на рынках - домашнего производства. Поэтому крупные партии варенья из Армении нельзя провезти через таможню. Попробовать его можно на месте или провезти пару для себя, не для перепродажи.

Тутовая водка

В Армении любят выпить по значимому поводу. Алкоголизмом не приветствуется, но если речь идет о застолье, то самая крепкая водка обязательно будет на столе. Крепость хорошей тутовки - 86 градусов. Особо отчаянные самогонщики доводят крепость напитка до 92 градусов. Изготавливают ее из плодов белого и черного тутовника (тутовой шелковицы). Удивительно, но обжигающий алкоголь практически не оставляет похмелья. Хотя тутовая водка хорошо известна за пределами Армении, вывозить ее в промышленных масштабах нельзя. Законодательства многих стран, в том числе России, ограничивают предельно допустимый градус алкоголя при его розничной торговле. Попробовать тутовку в Армении очень просто, ее подают в ресторанах и кафе. Вывезти напиток за пределы республики непросто. Умельцы используют для этого пустые бутылки коньяка в количестве не более двух штук на человека. В противном случае таможенные службы могут изъять напиток.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ювелирные изделия из серебра

В Армении высоко ценят изделия из серебра и золота. Причем многие отдают предпочтение серебру. В стране множество мастеров-ювелиров, а потому армяне не редко дарят золотые и серебряные украшения друзьям, знакомым и родственникам, в том числе детям. Поскольку транспортировка ювелирных изделий занятие хлопотное, требующее оформления, львиная доля ювелирных изделий, остается в Армении.

Армянские мастера ориентированы на внутренний рынок. Поскольку немалая часть изделий изготавливается кустарным способом, украшения порой получаются настолько оригинальные, что отыскать копию или аналог невозможно. Это могут быть маленькие иконы, кресты, буквы армянского алфавита, а также сюжеты из истории и мифологии. Поскольку мастеров этого ремесла много, каждый старается удивить покупателя неповторимым исполнением кулона, цепочки, колец или серег.

Дудук

Армяне переняли дудук у тюркских народов, но он стал частью их культурного и духовного наследия. Благодаря трогательной, проникновенной игре дудук называют звуками души армянского народа. Секрет звучания в материале, из которого он сделан – абрикосовое дерево. Абрикос обладает способностью необычайного резонирования, которое сравнивают с человеческим голосом. Найти дудук в музыкальных магазинах не удастся, поскольку игре на нем обучают немногочисленные частные школы и мастерские. Поэтому в мире музыки его относят к специфическим музыкальным инструментам. В Армении дудук продается свободно, однако без особых навыков игры это всего лишь трубка с девятью одинаковыми отверстиями.