Вестник Кавказа

Для детей Белгородчины организовали отдых в Дагестане

Для детей Белгородчины организовали отдых в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестан прибыло еще 260 детей из Белгородской области. Они проведут каникулы в детском лагере. Ранее Дагестан принял детей из Курской области.

В Дагестан накануне прибыл поезд с 260 детьми Белгородчины, которые проведут летние каникулы в северо-кавказской республике.

На ж/д вокзале Махачкалы детей встретили сотрудники Минобрнауки. Затем они на автобусах отправились в места, где будут отдыхать.

Отмечается, что всех приезжих разместят в лагере "Солнечный берег", где для них подготовлена программа с экскурсиями по достопримечательностям региона.

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