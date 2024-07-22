Для детей Белгородчины организовали отдых в Дагестане

В Дагестан прибыло еще 260 детей из Белгородской области. Они проведут каникулы в детском лагере. Ранее Дагестан принял детей из Курской области.

В Дагестан накануне прибыл поезд с 260 детьми Белгородчины, которые проведут летние каникулы в северо-кавказской республике.

На ж/д вокзале Махачкалы детей встретили сотрудники Минобрнауки. Затем они на автобусах отправились в места, где будут отдыхать.

Отмечается, что всех приезжих разместят в лагере "Солнечный берег", где для них подготовлена программа с экскурсиями по достопримечательностям региона.