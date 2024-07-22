Дом взорвался в Казахстане после утечки газа

В Казахстане четверо подростков оказались в реанимации из-за обрушения дома после взрыва газа. ЧП произошло в микрорайоне Аль-Фараби города Кызылорда.

Четыре подростка попали в реанимацию с различными травмами, полученными в результате обрушения дома в Кызылорде. Причиной взрыва стала утечка бытового газа.

"В микрорайоне Аль-Фараби города Кызылорда произошло разрушение без возникновения пожара в результате утечек газовоздушной смеси в частном жилом доме. Пострадали четыре подростка"

– департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Кызылординской области

Уточняется, что сейчас дети находятся в реанимационном отделении, за их жизни борются врачи.

Спасатели напоминают, что утечка бытового газа является крайне опасной ситуацией, которая может привести не только к взрыву и обрушению здания, но и к интоксикации людей.

Поэтому важно соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования, регулярно проводить его техническое обслуживание, и в случае подозрения на утечку сразу принимать меры.