Вестник Кавказа

Дом взорвался в Казахстане после утечки газа

Дом взорвался в Казахстане после утечки газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане четверо подростков оказались в реанимации из-за обрушения дома после взрыва газа. ЧП произошло в микрорайоне Аль-Фараби города Кызылорда.

Четыре подростка попали в реанимацию с различными травмами, полученными в результате обрушения дома в Кызылорде. Причиной взрыва стала утечка бытового газа.

"В микрорайоне Аль-Фараби города Кызылорда произошло разрушение без возникновения пожара в результате утечек газовоздушной смеси в частном жилом доме. Пострадали четыре подростка"

– департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Кызылординской области

Уточняется, что сейчас дети находятся в реанимационном отделении, за их жизни борются врачи.

Спасатели напоминают, что утечка бытового газа является крайне опасной ситуацией, которая может привести не только к взрыву и обрушению здания, но и к интоксикации людей.

Поэтому важно соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования, регулярно проводить его техническое обслуживание, и в случае подозрения на утечку сразу принимать меры.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
3015 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Цены на рис взлетели в Казахстане

Цены на рис взлетели в Казахстане

Горячая вода впервые появится в Кызылорде

Горячая вода впервые появится в Кызылорде

Замороженный картофель фри начали выпускать в Кызылорде

Замороженный картофель фри начали выпускать в Кызылорде

Караоке сгорело в Кызылорде

Караоке сгорело в Кызылорде

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы