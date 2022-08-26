Молока от ценных коров станет больше на Ставрополье

Поголовье джерсейской породы коров будет с каждым годом увеличиваться на Ставрополье. Это стало возможно благодаря модернизации животноводческого комплекса молочного направления, который расположен в регионе.

Молока от джерсейской породы коров станет больше благодаря модернизации животноводческого комплекса, расположенного на Ставрополье. Планируется, что поголовье стада будет, благодаря улучшенным условиям содержания, увеличиваться год за годом.

"В рамках совместной программы фондирования Кавказ.РФ и Россельхозбанк профинансировали модернизацию животноводческого комплекса молочного направления в Ставропольском крае. Реализация проекта позволит ежегодно увеличивать дойное поголовье на 500 голов и производить более 14 тыс т молока в год"

– пресс-служба Кавказ.РФ

Далее в релизе подчеркивается, что предприятие, которое занимается разведением данной ценной породы коров, на Юге России единственное. Ценность же молока от джерсейской породы коров заключается в том, что оно достигает жирности в 6%, кроме того, в нем содержится белок А2, что делает такое молоко пригодным для употребления теми, кто страдает от лактозной недостаточности.