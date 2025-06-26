"Росатом" планирует продать долю в АЭС "Аккую"

Компания "Росатом", занимающаяся строительством АЭС "Аккую", планирует продать 49% проекта иностранной компании.

"Росатом" начал переговорный процесс о продаже доли в 49% в АЭС "Аккую". Рассматриваются в том числе турецкие компании, поведали в пресс-службе госкорпорации.

"Возможность продажи 49% доли в проекте АЭС Аккую предусмотрена межправсоглашением о реализации проекта, заключенным в 2010 году. Процесс переговоров продолжается, мы обсуждаем возможности с потенциальными партнерами, в том числе с турецкими компаниями"

– "Росатом"

В крупнейшей российской компании по атомной энергетике отметили, что выбор партнера будет обсуждаться с Анкарой.

Отметим, что запуск первого энергоблока объекта планируется в течение года, сейчас на первом энергоблоке завершены строительно-монтажные работы.

Ранее глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар заявил, что Анкара рассматривает строительство второй и третьей АЭС в республике. Россия в лице "Росатома" проявила заинтересованность в реализации этих планов.