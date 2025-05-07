Когда будет запущен первый энергоблок АЭС "Аккую"?

Александр Новак заявил, что первый энергоблок АЭС "Аккую" будет запущен в этом году. Он отметил, что проект для России флагманский.

Российский вице-премьер Александр Новак рассказал, когда состоится ввод в эксплуатацию первого энергоблока атомной электростанции "Аккую".

Новак отметил, что запуск энергоблока АЭС произойдет в течение текущего года. Он назвал данный проект флагманским для России.

Кроме того, вице-премьер заявил, что АЭС "Аккую" – главный проект в области сотрудничества в области ядерной энергетики и мирного использования атома.