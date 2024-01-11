Вестник Кавказа
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Рицинский нацпарк открыли после схода лавин

Рицинский нацпарк открыли после схода лавин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рицинский национальный парк вновь принимает посетителей после того, как территорию расчистили от снега и сошедших лавин.

Работники Рицинского реликтового национального парка в течение двух дней расчищали территорию от последствий непогоды. Сегодня двери нацпарка вновь открыты для посетителей. 

Информацию об этом опубликовали на официальной странице парка. 

Отмечается, что с помощью специальной техники были убраны поваленные на дороги деревья и снежные массы, которые сошли в четырех местах из-за лавин. 

Ранее администрация парка закрывала въезд на территорию рекреационного объекта из-за ухудшения погодных условий – сильного снегопада, ветра до 25 метров в секунду, гололедицы и шторма на море. 

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