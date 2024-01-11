Рицинский нацпарк открыли после схода лавин

Рицинский национальный парк вновь принимает посетителей после того, как территорию расчистили от снега и сошедших лавин.

Работники Рицинского реликтового национального парка в течение двух дней расчищали территорию от последствий непогоды. Сегодня двери нацпарка вновь открыты для посетителей.

Информацию об этом опубликовали на официальной странице парка.

Отмечается, что с помощью специальной техники были убраны поваленные на дороги деревья и снежные массы, которые сошли в четырех местах из-за лавин.

Ранее администрация парка закрывала въезд на территорию рекреационного объекта из-за ухудшения погодных условий – сильного снегопада, ветра до 25 метров в секунду, гололедицы и шторма на море.