Озеро Рица в праздники увидели 10 тыс туристов

Свыше 10 тыс человек побывали в новогодние каникулы на одной из главных достопримечательностей Абхазии - озере Рица. Это принесло бюджету Абхазии 6,5 млн рублей.

В Абхазии рассказали о потоке туристов к популярным достопримечательностям в период новогодних праздников.

Рицинский национальный парк за первые 10 дней года посетили 10 127 человек, что принесло в бюджет 6,5 млн рублей, сообщили в Минтуризма Абхазии. Турпоток на озеро Рица в новогодние праздники оказался стабильным - в прошлом году природную достопримечательность посетили 10 077 человек.

Число туристов, посетивших Новоафонскую пещеру увеличилось относительно прошлогодних показателей - 7,3 тыс человек против 6,4 тыс. За билеты в пещеру с 1 по 10 января удалось выручить 5,12 млн рублей.