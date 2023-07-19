Сколько туристов отдохнуло в солнечной Абхазии в 2023 году?

Власти Абхазии назвали данные по турпотоку за 2023 год. В Минтуризма также рассказали, сколько человек посетили основные достопримечательности республики, – озеро Рица и Новоафонскую пещеру.

Отдых в Абхазии в прошлом году выбрали 1,3 млн туристов, сообщили в Минтуризма страны.

В ведомстве также оценили доход от билетов в Рицинский нацпарк. За минувший год он превысил 385 млн рублей, что на 20 млн меньшем, чем в 2022-м: тогда парк посетили 633,2 тыс гостей, они купили билетов на 405,6 млн рублей.

Немного вырос показатель по Новоафонской пещере: в прошлом году поступления от нее составили более 272,4 млн рублей, в позапрошлом – . 268,6 млн от 393 тыс посетителей.