РФ рассматривает воздушное перемирие с Украиной – СМИ

Bloomberg: власти РФ обсуждают возможность предложить Украине обоюдную приостановку ударов с воздуха.
Москва рассматривает сценарий воздушного перемирия с Киевом, информирует Bloomberg со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, перемирие предполагает ограничение ударов беспилотниками и ракетами, однако речи о полной остановке боев не идет.
Отмечается, что РФ готова к реализации сценария только при условии согласия Киева.
Также сообщается, что план Кремля может стать темой обсуждения со Стивом Уиткоффом, который должен прибыть в Москву в ближайшее время.