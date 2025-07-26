Вестник Кавказа

РФ рассматривает воздушное перемирие с Украиной – СМИ

Дрон
© Фото: Егор Тихонов/ “Вестник Кавказа“
Bloomberg: власти РФ обсуждают возможность предложить Украине обоюдную приостановку ударов с воздуха.

Москва рассматривает сценарий воздушного перемирия с Киевом, информирует Bloomberg со ссылкой на источники. 

Согласно информации издания, перемирие предполагает ограничение ударов беспилотниками и ракетами, однако речи о полной остановке боев не идет. 

Отмечается, что РФ готова к реализации сценария только при условии согласия Киева. 

Также сообщается, что план Кремля может стать темой обсуждения со Стивом Уиткоффом, который должен прибыть в Москву в ближайшее время.

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